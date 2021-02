Pesaro, il post poco onorevole della Morani sull'acconciatura. I social l'attaccano: 'Ma come si fa in piena crisi?' (Di lunedì 1 febbraio 2021) FANO Lady Giustizia negli anni glamour del governo Renzi finì nel tritacarne del web a causa dei tacchi a spillo e del tatuaggio sul collo del piede. Poi fu la volta della borsa Prada regalatele dalla ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 1 febbraio 2021) FANO Lady Giustizia negli anni glamour del governo Renzi finì nel tritacarne del web a causa dei tacchi a spillo e del tatuaggio sul collo del piede. Poi fu la voltaborsa Prada regalatele dalla ...

azazel81 : RT @VLPesaro: ??? Coach Jasmin Repesa post #PesaroVenezia: 'A inizio ultimo quarto non siamo più stati lucidi sbagliando molto in attacco e… - VLPesaro : ??? Coach Jasmin Repesa post #PesaroVenezia: 'A inizio ultimo quarto non siamo più stati lucidi sbagliando molto in… - BasketMagazine : New post: La sala stampa di Pesaro-Venezia: Repesa: “Quando Venezia è rientrata in partita non siamo stati più luci… - BasketMagazine : New post: Austin Daye fa valere la legge dell’ex, Venezia batte Pesaro 65-78 #basketmagazine - BasketMagazine : New post: Pesaro-Venezia, le pagelle: Tonut e Daye guidano la Reyer, a Pesaro non basta Cain #basketmagazine -