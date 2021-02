Perseguitato per aver aiutato una mamma a salvare la figlia da una pedofila (Di lunedì 1 febbraio 2021) Philip Zodhiates è un cristiano Perseguitato dalla lobby LGBT che l'ha accusato ingiustamente di un falso crimine: la sua "colpa" è aver aiutato una mamma a salvare sua figlia dagli abusi di una pedofila protetta dal sistema. I tribunali che giudicano sotto l'influenza di precisi diktat imposti da lobby di potere non sono solo quelli noti al nostrano giudice Palamara. Dagli Stati Uniti abbiamo ricevuto una testimonianza agghiacciante. Philip Zodhiates è un professionista del fundraising che lavora per organizzazioni non profit di ispirazione cristiana. Sposato, ha adottato sei bambini dall'America centrale e ha generosamente donato denaro lui stesso, e ha svolto attività di volontariato in diverse circostanze. Il 21 settembre 2009, Zodhiates ha offerto aiuto a una ... Leggi su panorama (Di lunedì 1 febbraio 2021) Philip Zodhiates è un cristianodalla lobby LGBT che l'ha accusato ingiustamente di un falso crimine: la sua "colpa" èunasuadagli abusi di unaprotetta dal sistema. I tribunali che giudicano sotto l'influenza di precisi diktat imposti da lobby di potere non sono solo quelli noti al nostrano giudice Palamara. Dagli Stati Uniti abbiamo ricevuto una testimonianza agghiacciante. Philip Zodhiates è un professionista del fundraising che lavora per organizzazioni non profit di ispirazione cristiana. Sposato, ha adottato sei bambini dall'America centrale e ha generosamente donato denaro lui stesso, e ha svolto attività di volontariato in diverse circostanze. Il 21 settembre 2009, Zodhiates ha offerto aiuto a una ...

