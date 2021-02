Periferie, Campidoglio: per nuove attività imprenditoriali immobili gratuiti (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma – Offrire nuovi servizi ai cittadini e creare lavoro nelle Periferie romane attraverso il recupero e il riuso del patrimonio immobiliare capitolino. È l’obiettivo del progetto “Il lavoro nobilita il quartiere”, oggetto della memoria approvata dalla Giunta Capitolina. Alcuni immobili in disuso del patrimonio capitolino, presenti nelle Periferie romane, verranno assegnati gratuitamente per 24 mesi a privati e imprenditori che manifesteranno la volonta’ di aprire nuove attivita’ commerciali e si impegneranno ad assumere i residenti del quartiere. L’obiettivo e’ quello di creare nuovi posti di lavoro nelle zone della citta’ in cui si registrano alti tassi di disoccupazione, attivita’ illegali e criminali, promuovendo e sostenendo l’apertura di nuove attivita’. Cosi’ in un comunicato ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma – Offrire nuovi servizi ai cittadini e creare lavoro nelleromane attraverso il recupero e il riuso del patrimonioare capitolino. È l’obiettivo del progetto “Il lavoro nobilita il quartiere”, oggetto della memoria approvata dalla Giunta Capitolina. Alcuniin disuso del patrimonio capitolino, presenti nelleromane, verranno assegnati gratuitamente per 24 mesi a privati e imprenditori che manifesteranno la volonta’ di aprireattivita’ commerciali e si impegneranno ad assumere i residenti del quartiere. L’obiettivo e’ quello di creare nuovi posti di lavoro nelle zone della citta’ in cui si registrano alti tassi di disoccupazione, attivita’ illegali e criminali, promuovendo e sostenendo l’apertura diattivita’. Cosi’ in un comunicato ...

gaiaitaliacom : Periferie. Campidoglio, immobili comunali gratuiti per nuove attività imprenditoriali - GaiaitaliaRoma : Periferie. Campidoglio, immobili comunali gratuiti per nuove attività imprenditoriali - gaiaitaliacomlo : Periferie. Campidoglio, immobili comunali gratuiti per nuove attività imprenditoriali- - Raffael14504018 : @soniabetz1 ROMA A DUE PASSE DAL CAMPIDOGLIO MOOOltissime famiglie con anziani bambinbi disabili e donne incita… - LavoroLazio_com : Campidoglio, progetto ‘’Spaccio Arte’’ per il rilancio delle periferie attraverso iniziative culturali Stornell... -