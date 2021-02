“Perché ero attaccato alla flebo”. Gabriel Garko rompe il silenzio dopo le foto in ospedale che hanno allarmato tutti (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ha fatto spaventare tantissimo Gabriel Garko nei giorni scorsi. L’attore si era infatti immortalato con una flebo al braccio ed aveva comunicato ai suoi follower di essere in ospedale, più precisamente su un lettino. Il video in questione era durato una manciata di secondi, ma tanto era bastato per allarmare l’intero popolo della rete. Visto l’incredibile clamore creatosi dopo quel filmato, lui ha voluto fare finalmente chiarezza ed ha spiegato i motivi del suo trasferimento nel nosocomio. Aveva comunque anche scritto: “Va tutto bene” per evitare allarmismi ma senza spiegare il motivo per cui si trovava in ospedale. Qualcuno aveva pensato a qualche cura per eventuali strascichi del Covid ma il mistero rimane. Nonostante quella piccola rassicurazione, i ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ha fatto spaventare tantissimonei giorni scorsi. L’attore si era infatti immortalato con unaal braccio ed aveva comunicato ai suoi follower di essere in, più precisamente su un lettino. Il video in questione era durato una manciata di secondi, ma tanto era bastato perrmare l’intero popolo della rete. Visto l’incredibile clamore creatosiquel filmato, lui ha voluto fare finalmente chiarezza ed ha spiegato i motivi del suo trasferimento nel nosocomio. Aveva comunque anche scritto: “Va tutto bene” per evitarermismi ma senza spiegare il motivo per cui si trovava in. Qualcuno aveva pensato a qualche cura per eventuali strascichi del Covid ma il mistero rimane. Nonostante quella piccola rassicurazione, i ...

borghi_claudio : @spegnilatv Mai stato al governo con Berlusconi perchè non ero in politica (ma con nessuno a dire la verità, sono s… - IPURPL3Y0ONGI : alla fine non sono riuscit* a fare l’ARSD perché ero fuori :// lo farò la prossima volta :// - vulvalkirje : era un sentire non seguire non ho controllato che stavo a scrive perché ero troppo distratta a pensare a taemin bio… - hyunk1tty : vi ricordate il momento preciso in cui avete iniziato a stannare gli stray kids? perché io no cioè ricordo solo che… - aestaegukk : Non ho potuto guardare gli arsd perché ero fuori ma sappiate che y’all beautiful ho una cotta per tutt* -

Ultime Notizie dalla rete : Perché ero Lamezia, processo 'Rinascita Scott': in aula deposizione collaboratore di giustizia Luigi Bonaventura

"All'inizio, quando ho deciso di collaborare con la giustizia - ha detto Bonaventura - non riuscivo a fare i verbali perché non riuscivo a fare i nomi delle persone che dovevo accusare". Ero "figlio ...

Una Marcialonga fuori dal comune

"Il dolore al piede in ogni salita era terribile, ed ero incerta fino all'ultimo se sarei riuscita ... sono stanchissimo ma ci tenevo ad aspettare il trio, perché so quanto fosse importante e difficile ...

Valeria Piccini: «Chiamateci SheF: così aiuterò le donne a fare il mio mestiere» Corriere della Sera "All'inizio, quando ho deciso di collaborare con la giustizia - ha detto Bonaventura - non riuscivo a fare i verbalinon riuscivo a fare i nomi delle persone che dovevo accusare"."figlio ..."Il dolore al piede in ogni salita era terribile, edincerta fino all'ultimo se sarei riuscita ... sono stanchissimo ma ci tenevo ad aspettare il trio,so quanto fosse importante e difficile ...