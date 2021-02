Per trovare i vaccinatori, lo Stato paga mille euro a telefonata alle agenzie interinali (Di lunedì 1 febbraio 2021) Cinque società del settore si sono assicurate un appalto da 25 milioni per contattare 26 mila sanitari iscritti alla campagna anti-Covid. Un lavoro strapagato che forse Regioni e Asl potevano fare gratis. Ecco chi ha vinto l'appalto, dal sindaco di Venezia Brugnaro a un ricchissimo imprenditore cresciuto fra i pupilli di don Giussani Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 1 febbraio 2021) Cinque società del settore si sono assicurate un appalto da 25 milioni per contattare 26 mila sanitari iscritti alla campagna anti-Covid. Un lavoro strato che forse Regioni e Asl potevano fare gratis. Ecco chi ha vinto l'appalto, dal sindaco di Venezia Brugnaro a un ricchissimo imprenditore cresciuto fra i pupilli di don Giussani

