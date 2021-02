Per i nuovi vaccini anti-Covid all’Unione Europea restano 416 milioni di euro da spendere nel 2021 (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’obiettivo rimane lo stesso: vaccinare il 70% della popolazione europea contro il Coronavirus entro l’estate. Sarà più complicato invece, a causa dei ritardi accumulati nelle scorse settimane, arrivare a vaccinare entro marzo almeno l’80% della popolazione di età superiore agli 80 anni e l’80% degli operatori sanitari e sociali in ogni Stato membro. Per farlo però, come ha spiegato oggi la capo negoziatrice per i vaccini dell’Ue Sandra Gallina, in un’audizione all’europarlamento, i paesi membri potranno fare affidamento su otto vaccini in totale: AstraZeneca, Sanofi, Johnson&Johnson, Pfizer-BioNTech, Moderna, Curevac ma anche Novavax e Valneva, con cui la Commissione aveva concluso colloqui esplorativi nelle scorse settimane, ma non ancora i contratti. La ripartizione dei finanziamenti Come ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’obiettivo rimane lo stesso: vaccinare il 70% della popolazionecontro il Coronavirus entro l’estate. Sarà più complicato invece, a causa dei ritardi accumulati nelle scorse settimane, arrivare a vaccinare entro marzo almeno l’80% della popolazione di età superiore agli 80 anni e l’80% degli operatori sanitari e sociali in ogni Stato membro. Per farlo però, come ha spiegato oggi la capo negoziatrice per idell’Ue Sandra Gallina, in un’audizione all’parlamento, i paesi membri potranno fare affidamento su ottoin totale: AstraZeneca, Sanofi, Johnson&Johnson, Pfizer-BioNTech, Moderna, Curevac ma anche Novavax e Valneva, con cui la Commissione aveva concluso colloqui esplorativi nelle scorse settimane, ma non ancora i contratti. La ripartizione dei finanziamenti Come ...

