Pensioni: sempre più assegni di vecchiaia dai 67 anni, ma scende l'importo erogato (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il 2020 ha visto crescere le Pensioni erogate secondo i criteri di vecchiaia. Lo rende evidente l'Inps attraverso gli ultimi dati pubblicati dal proprio osservatorio. Allo stesso tempo, scende l'importo medio degli assegni. La fotografia scattata con gli ultimi rilievi evidenzia una crescita importante delle cosiddette Pensioni di vecchiaia, che crescono a 255813 dalle precedenti 156995 erogate nel corso dell'anno precedente. Al contempo, calano di circa 20mila unità le Pensioni anticipate. Se si prendono invece in considerazione i dati generali sugli importi medi degli assegni, quest'ultimi passano da 1299 euro a 1240 euro. Complessivamente, il fenomeno è da imputare agli inevitabili effetti della legge Fornero, considerando che il ...

