Pensioni anticipate 2021: opzione donna troppe penalizzante? (Di lunedì 1 febbraio 2021) Qualche giorno fa abbiamo parlato di come l'UE chieda un ritorno alla legge Fornero per evitare sprechi di risorse, ed oggi pubblichiamo un interessante analisi di una nostra lettrice e lavoratrice, Anna, che analizza come il ruolo della donna sia cambiato negli anni e come le continue modifiche al sistema Pensionistico penalizzino in maniera profonda le carriere lavorative delle donne, e impediscano così la crescita delle famiglie. Ultime novità Pensioni anticipate 2021: quota 100 è uscita solo per uomini? Anna scrive: "I progetti fanno parte della nostra vita. Li facciamo in base alle nostre capacità, alle nostre disponibilità e alle regole vigenti. Ancora 30 anni fa dopo neanche due decenni di lavoro si poteva andare in pensione. In base a questi criteri tante donne hanno potuto mettere la ...

