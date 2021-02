Pensiero del giorno – I Supereroi (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Ciao nonna”. Franco e Leonardo si presentano in casa di Annachiara portando tra le mani un paniere colmo di dolci speciali. “Li abbiamo fatti noi” dice Leonardo. Da un panno colorato fanno capolino pupazzi, cestini, ciambelline a forma di serpente e flauti. “Sono di miele?” chiede la nonna appoggiando il canestro sul piano della cucina. “Sì, sì, assaggia pure”. Leonardo le porge uno dei biscotti. Annachiara sceglie una bambolina: “Chi vi ha insegnato?” “La mamma, secondo la ricetta di nonna Vincenza”. “Siete bravissimi”. “Finché ci sarà questo parziale ritiro in casa” dice Franco “approfittiamo per imparare cose utili”. “Mi piace fare dolci” dice Leonardo prendendo qualche dolcetto per ammirare il proprio lavoro. Franco stacca lo zuccherino che forma l’occhio del serpente: “Mmm, buono…nonna, lo farai tu il vaccino?” chiede passando ad un argomento più serio. “Non lo so. Perché me lo ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Ciao nonna”. Franco e Leonardo si presentano in casa di Annachiara portando tra le mani un paniere colmo di dolci speciali. “Li abbiamo fatti noi” dice Leonardo. Da un panno colorato fanno capolino pupazzi, cestini, ciambelline a forma di serpente e flauti. “Sono di miele?” chiede la nonna appoggiando il canestro sul piano della cucina. “Sì, sì, assaggia pure”. Leonardo le porge uno dei biscotti. Annachiara sceglie una bambolina: “Chi vi ha insegnato?” “La mamma, secondo la ricetta di nonna Vincenza”. “Siete bravissimi”. “Finché ci sarà questo parziale ritiro in casa” dice Franco “approfittiamo per imparare cose utili”. “Mi piace fare dolci” dice Leonardo prendendo qualche dolcetto per ammirare il proprio lavoro. Franco stacca lo zuccherino che forma l’occhio del serpente: “Mmm, buono…nonna, lo farai tu il vaccino?” chiede passando ad un argomento più serio. “Non lo so. Perché me lo ...

stanzaselvaggia : Renzi dice che grazie all’Arabia Saudita IL MONDO ISLAMICO NON È DOMINATO DAGLI ESTREMISMI. Che l’Arabia Saudita fi… - Eurosport_IT : Mai come in questo momento @goggiasofia avrà bisogno del nostro supporto: usiamo l'hashtag #ForzaSofi per sostenerl… - matteosalvinimi : Bellissimo gesto del grande @vascorossi. Ha voluto dedicare questo pensiero al povero David Savorani, scomparso ier… - mister_g_g : @giorgio2181953 @SoniaLaVera chi è in tv è parte del sistema. il pensiero unico non ammette contraddittorio. - salva8111 : RT @f_ronchetti: In molti mi hanno chiesto la versione pristine dello schema anti-negazionismo. La posto qui, con alcuni miglioramenti nell… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensiero del Whitewashing e dintorni: le polemiche intorno alle produzioni moderne

... ma un pretesto per mettere in scena una società che rispecchi al massimo gli ideali del ben pensiero liberal . E guai a prendersi delle deroghe, perché si rischia di incappare nel tribunale dell'...

Il reddito minimo garantito nel nuovo mondo è una cessione di sovranità alle macchine?

...E IMPARA L'ECONOMIA SENZA FATICA ACQUISTALO ADESSO Gli articoli collegati tra di loro che tratteggiano il mio pensiero in materia di mutazioni sociali e rapporto uomo/macchina/potere: Democrazia del ...

Pensiero del giorno - I Supereroi - RomaDailyNews RomaDailyNews Cosa sono per me gli Stati Uniti d’America

Gli States da mesi occupano le copertine e le notizie di tutti i media, abbiamo chiesto a due bambine, Beatrice italiana, fan ammirata della Florida e Kate di madre americana spesso in visita in Texas ...

Capriole sul Ponte di Rialto, lo sfregio del parkour a Venezia

Giovani del collettivo francese Wizzy Gang si sono ripresi mentre saltavano da una riva all’altra aggrappandosi ai palazzi per poi postare il video su YouTube ...

... ma un pretesto per mettere in scena una società che rispecchi al massimo gli idealibenliberal . E guai a prendersi delle deroghe, perché si rischia di incappare nel tribunale dell'......E IMPARA L'ECONOMIA SENZA FATICA ACQUISTALO ADESSO Gli articoli collegati tra di loro che tratteggiano il mioin materia di mutazioni sociali e rapporto uomo/macchina/potere: Democrazia...Gli States da mesi occupano le copertine e le notizie di tutti i media, abbiamo chiesto a due bambine, Beatrice italiana, fan ammirata della Florida e Kate di madre americana spesso in visita in Texas ...Giovani del collettivo francese Wizzy Gang si sono ripresi mentre saltavano da una riva all’altra aggrappandosi ai palazzi per poi postare il video su YouTube ...