“Pensavo beveste il sangue dei bambini” | il “pentito” di QAnon si scusa con il giornalista Cnn Video

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb – Continuano le badogliate dei «pentiti» diche, vista affondare la nave, – o per meglio dire, il baraccone – dopo lo sfortunato assalto al Congresso, lo abbandonano in fretta e furia. Iabbandonano la nave Come Jake «lo sciamano» Angeli, che è già pronto a sputtanare l’ex presidente Usa Trump, addossandogli la colpa dell’occupazione di Capitol Hill e additandolo come istigatore della «marcia su Washington», il tutto per ottenere uno sconto di pena. O come L’ex sostenitore di, intervistato alcuni giorni fa dale anchorman della Cnn Anderson Cooper. L’uomo ha raccontato ad Anderson di aver creduto alle strampalate teorie cospirazioniste basate sulle «rivelazioni» online del misterioso e anonimo utente Q. Tra queste, spiccano particolarmente le accuse di pedofilia e satanismo ...