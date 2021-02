Payday 3 è in stallo e ha bisogno di un publisher (Di lunedì 1 febbraio 2021) Payday 3 è stato annunciato nel lontano 2016. Molte cose sono cambiate, da allora, ma il titolo è ancora lungi dall'arrivare sul mercato. Arriva oggi un nuovo community update, in cui il CEO di Starbreeze Studios, Tobias Sjögren, assicura comunque che lo sviluppo non si è fermato, ma lo Studio ha bisogno del partner giusto per poter portare a casa il risultato. "Vi assicuriamo che appena avremo notizie in proposito, ve le daremo." afferma Sjögren. "Nel frattempo, state tranquilli: stiamo lavorando sodo sul gioco e anche impegnandoci nel trovare il giusto partner per la sua pubblicazione." Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 1 febbraio 2021)3 è stato annunciato nel lontano 2016. Molte cose sono cambiate, da allora, ma il titolo è ancora lungi dall'arrivare sul mercato. Arriva oggi un nuovo community update, in cui il CEO di Starbreeze Studios, Tobias Sjögren, assicura comunque che lo sviluppo non si è fermato, ma lo Studio hadel partner giusto per poter portare a casa il risultato. "Vi assicuriamo che appena avremo notizie in proposito, ve le daremo." afferma Sjögren. "Nel frattempo, state tranquilli: stiamo lavorando sodo sul gioco e anche impegnandoci nel trovare il giusto partner per la sua pubblicazione." Leggi altro...

