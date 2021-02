Paura a Roma | scende dal taxi armato di pistola e semina il panico

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Momenti diquelli vissuti nel pomeriggio di oggi, lunedì 1 febbraio, in via Domenico Cavalca a, in zona Cinquina. Alle 16.59 è arrivata la segnalazione alla Polizia perché un uomo, una volta sceso sceso dalin cui si trovava,diha iniziato are ilnel quartiere. Tanta la tensione tra i residenti: sul posto sono intervenute diverse volanti della Polizia. L’uomo, di cui non si conoscono le generalità, si è prima fermato davanti a un cancello impugnando l’arma, poi è stato bloccato e messo in sicurezza dagli agenti. Seguiranno aggiornamenti su Il Corriere della Città.