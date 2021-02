Patti Smith: la regina della parola nel nuovo libro di Patrizia De Rossi (Di lunedì 1 febbraio 2021) Patti Smith nel nuovo libro di Patrizia De Rossi. Al centro il ruolo della parola nella produzione artistica della cantautrice statunitense Patti Smith è probabilmente tra le artiste più importati del panorama musicale mondiale. La sua è stata ed è una vita poliedrica, costellata di avvenimenti che l’hanno segnata indelebilmente. Lutti e gravi perdite hanno scandito la sua vita, ma da ogni avvenimento lei ha trovato nuovi stimoli. Non si è mai risparmiata e ha contribuito a cambiare il potere della parola declinandola in musica e poesia, grido e contestazione. Oggi, la figura di Patti Smith è analizzata e celebrata in un ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 1 febbraio 2021)neldiDe. Al centro il ruolonella produzione artisticacantautrice statunitenseè probabilmente tra le artiste più importati del panorama musicale mondiale. La sua è stata ed è una vita poliedrica, costellata di avvenimenti che l’hanno segnata indelebilmente. Lutti e gravi perdite hanno scandito la sua vita, ma da ogni avvenimento lei ha trovato nuovi stimoli. Non si è mai risparmiata e ha contribuito a cambiare il poteredeclinandola in musica e poesia, grido e contestazione. Oggi, la figura diè analizzata e celebrata in un ...

lapennanelcass : Segnalazione | PATTI SMITH. La forza della parola, il libro di Patrizia De Rossi - unddermond : @medusatriste MA SEI PATTI SMITH - Cciemmee : “Because the Night” cantata da Patti Smith è in realtà l’adattamento di un avanzo di Bruce Springsteen che si trova… - josevirgel123 : RT @skichers: — Abbi cura dei tuoi ricordi perché non puoi viverli di nuovo.” ?? Bob Dylan Patti Smith ©?Judy Linn ?? - torarelaxtime : RT @skichers: — Abbi cura dei tuoi ricordi perché non puoi viverli di nuovo.” ?? Bob Dylan Patti Smith ©?Judy Linn ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Patti Smith Gr Musica " Edizione dell'1 febbraio

Nel Gr di oggi: Mahmood, Fedez e Francesca Michielin, Ed Sheeran, Federico Poggipollini e Gianni Morandi, Sfera Ebbasta e Steve Aoki, Benjamin Mascolo e Patti Smith

Patti Smith. La forza della parola: il libro di Patrizia de Rossi

Sarà disponibile dal 2 febbraio 2021 al prezzo di 18 euro ' Patti Smith. La forza della parola ' , il libro di Patrizia de Rossi , edito da Diarkos, su una delle cantanti che hanno fatto la storia della musica Rock. Lutti e gravi perdite hanno scandito la sua ...

Patti Smith. La forza della parola: il libro di Patrizia de Rossi Umbria e Cultura Patti Smith: la regina della parola nel nuovo libro di Patrizia De Rossi

Patti Smith nel nuovo libro di Patrizia De Rossi. Al centro il ruolo della parola nella produzione artistica della cantautrice statunitense ...

Flea: “C'è gioia nell'ossessione. Ma non sono sicuro che mi faccia bene”

“I miei scrittori preferiti hanno uno stile. Credo che ci voglia un po' di tempo per trovare il proprio. Patti Smith mi ha aiutato molto. Mi disse: ‘ Flea, è come fare musica. A volte devi suonare una ...

Nel Gr di oggi: Mahmood, Fedez e Francesca Michielin, Ed Sheeran, Federico Poggipollini e Gianni Morandi, Sfera Ebbasta e Steve Aoki, Benjamin Mascolo eSarà disponibile dal 2 febbraio 2021 al prezzo di 18 euro '. La forza della parola ' , il libro di Patrizia de Rossi , edito da Diarkos, su una delle cantanti che hanno fatto la storia della musica Rock. Lutti e gravi perdite hanno scandito la sua ...Patti Smith nel nuovo libro di Patrizia De Rossi. Al centro il ruolo della parola nella produzione artistica della cantautrice statunitense ...“I miei scrittori preferiti hanno uno stile. Credo che ci voglia un po' di tempo per trovare il proprio. Patti Smith mi ha aiutato molto. Mi disse: ‘ Flea, è come fare musica. A volte devi suonare una ...