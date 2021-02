amnestyitalia : #Egitto Oggi si terrà l'udienza per il rinnovo della detenzione cautelare di Patrick Zaki, studente egiziano incarc… - amnestyitalia : Anche le scuole possono attivarsi ed esprimere la propria solidarietà a Patrick Zaki, studente egiziano arrestato d… - Agenzia_Ansa : Nuova udienza sulla custodia cautelare per Patrick #Zaki #ANSA - Astrocolo : Patrick Zaki ha detto #BastaLockdown - FirenzePost : Patrick Zaki: detenzione prorogata di 45 giorni. lo anticipano notizie di fonti giudiziarie -

Ultime Notizie dalla rete : Patrick Zaki

Le porte del carcere non si aprono: 'Oggi, 1 febbraio, ha avuto luogo la sessione per il rinnovo della detenzione di(...) in presenza di rappresentanti delle ambasciate americana, italiana e danese al Cairo. Meno di due ore dopo la fine della udienza, riferisce la Pagina facebookLibero, i ..., decisi altri 45 giorni di detenzione secondo i media egiziani 'Meno di due ore dopo la fine dell'udienza' in Egitto per la scarcerazione di, 'i giornali egiziani hanno iniziato a diffondere la notizia che la detenzione die' stata rinnovata per 45 giorni, ma gli avvocati dinon sono ancora stati informati ...Avellino – Patrick Zaki è un cittadino onorario di Avellino. La decisione è arrivata a margine del Consiglio Comunale, convocato in modalità mista, per votare la cittadinanza allo studente dell’Alma M ...BOLOGNA. Altri 45 giorni di carcere per Patrick Zaki: manca l'ufficialità ma secondo fonti giudiziarie, media egiziani e anche la sua stessa legale è questo l'esito della nuova udienza svoltasi oggi s ...