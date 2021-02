Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV (Di lunedì 1 febbraio 2021) guida TV: la Diretta delle Partite di oggi di Serie A, Serie B, Champions League, Europa League e dei principali campionati stranieri su Sky Sport, DAZN, Rai e MediasetEcco la guida alle Partite di oggi, stasera e domani: Serie A, Serie B, Serie C, Champions League, Europa League ma anche campionati esteri come la Liga, la Premier League, la Bundesliga e la Ligue 1: il calcio in TV è ormai per tutti i gusti e soprattutto su tutti i canali. Dalla ricca offerta Sky Sport a quella DAZN (Attiva ora DAZN. Guarda 3 Partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi), senza dimenticare ovviamente quella della tv pubblica Rai o quella di Mediaset, passando per le novità della programmazione di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021)TV: ladelledidi Serie A, Serie B, Champions League, Europa League e dei principali campionati stranieri su Sky Sport, DAZN, Rai e MediasetEcco laalledi: Serie A, Serie B, Serie C, Champions League, Europa League ma anche campionati esteri come la Liga, la Premier League, la Bundesliga e la Ligue 1: il calcio in TV è ormai per tutti i gusti e soprattutto su tutti i canali. Dricca offerta Sky Sport a quella DAZN (Attiva ora DAZN. Guarda 3di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi), senza dimenticare ovviamente quella della tv pubblica Rai o quella di Mediaset, passando per le novità della programmazione di ...

figurinepanini : Compie oggi 43 anni @gianluigibuffon! Numero 1 dei numeri 1 nella sua carriera ha collezionato più di 1000 di parti… - juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Oggi dovrebbero allenarsi tutti in gruppo a parte @PauDybala_JR ma speriamo di essere anche per… - marco9894 : RT @bbbnzl30: Non so se siano vere o false, positive o negative tutte le notizie che stanno uscendo oggi Di sicuro è il momento peggiore,… - bbbnzl30 : Non so se siano vere o false, positive o negative tutte le notizie che stanno uscendo oggi Di sicuro è il momento… - raffamimmo : @nicmartega @parallelecinico Neanche la mia, figurati ??. Trovo solo assurdo prendere questa decisione a stagione in… -