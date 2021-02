Parma scatenato: i crociati tentano il doppio colpo Pellè-Callejon (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tentativo in extremis per il Parma. I crociati sperano di riuscire a chiudere in tempo il doppio colpo di mercato per Pellè e Callejon La società di Krause sta provando in tutti i modi a battere il tempo e a portare in Emilia Graziano Pellè e José Maria Callejon. Proprio nelle scorse ore è arrivata la notizia che speravano i tifosi: l’ufficialità di Bani. Con le difficoltà sempre più grandi per arrivare a Scamacca il Parma punta il doppio colpo in extrems. La trattativa per Pellè è sicuramente più “comoda”, in quanto svincolato. Il calciatore vanta la sua ultima presenza con lo Shandong Luneng il 19 dicembre 2020 e oggi è a tutti gli effetti un free-agent. Il ... Leggi su zon (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tentativo in extremis per il. Isperano di riuscire a chiudere in tempo ildi mercato perLa società di Krause sta provando in tutti i modi a battere il tempo e a portare in Emilia Grazianoe José Maria. Proprio nelle scorse ore è arrivata la notizia che speravano i tifosi: l’ufficialità di Bani. Con le difficoltà sempre più grandi per arrivare a Scamacca ilpunta ilin extrems. La trattativa perè sicuramente più “comoda”, in quanto svincolato. Il calciatore vanta la sua ultima presenza con lo Shandong Luneng il 19 dicembre 2020 e oggi è a tutti gli effetti un free-agent. Il ...

DenisDecorte : ?? Mercato LIVE | Parma scatenato, Mandragora-Toro e Scamacca.... via @OneFootball. Leggilo qui: - infoitsport : LIVE – Ultimo giorno calciomercato: Parma scatenato, Roma ufficiale Reynolds - SpecialeMercato : Parma scatenato! I ducali sarebbero pronti ad esaudire la richiesta di 25 milioni del #Sassuolo per il cartellino d… - CalcioPillole : Il #Parma ha messo nel mirino lo svincolato Graziano Pellè e José #Callejon della Fiorentina: trattative in corso p… - GoalItalia : Parma scatenato nelle ultime ore: tentativi per Callejon e Pellè ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Parma scatenato Sky - Parma scatenato in questo ultimo giorno di mercato: tentativo per Pellé e Callejon!

Ultime notizie calcio mercato - Scatenato in questo ultimo giorno di mercato il Parma che, per risollevarsi, pare aver deciso di puntare in maniera importante su calciatori di esperienza in grado di far fare il salto di qualità alla ...

Calciomercato Parma, UFFICIALE l'arrivo di Bani

Colpo in difesa per il Parma. I gialloblu hanno rafforzato il pacchetto arretrato con l'innesto di Mattia Bani dal Genoa Parma scatenato. Non si ferma il calciomercato dei gialloblu, che hanno messo le mani su Mattia Bani. Il classe 1993 di Borgo San Lorenzo si è legato ufficialmente alla squadra di D'Aversa. Il ...

Parma scatenato: in trattativa per Callejon e Pellè | Udinese Blog Udinese Blog Mercato LIVE | Parma scatenato, Mandragora-Toro e Scamacca....

Poche ore alla chiusura del calciomercato: i club d’Italia avranno tempo fino a stasera, ore 20.00, per concludere le trattative ancora in essere e proseguire poi per la propria strada nella seconda p ...

Parma scatenato: tentativo per Pellè e Callejon

Il Parma ha messo nel mirino lo svincolato Graziano Pellè e José Callejon della Fiorentina: trattative in corso per piazzare altri due colpi.

Ultime notizie calcio mercato -in questo ultimo giorno di mercato ilche, per risollevarsi, pare aver deciso di puntare in maniera importante su calciatori di esperienza in grado di far fare il salto di qualità alla ...Colpo in difesa per il. I gialloblu hanno rafforzato il pacchetto arretrato con l'innesto di Mattia Bani dal Genoa. Non si ferma il calciomercato dei gialloblu, che hanno messo le mani su Mattia Bani. Il classe 1993 di Borgo San Lorenzo si è legato ufficialmente alla squadra di D'Aversa. Il ...Poche ore alla chiusura del calciomercato: i club d’Italia avranno tempo fino a stasera, ore 20.00, per concludere le trattative ancora in essere e proseguire poi per la propria strada nella seconda p ...Il Parma ha messo nel mirino lo svincolato Graziano Pellè e José Callejon della Fiorentina: trattative in corso per piazzare altri due colpi.