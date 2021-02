Parma, fatta per Pellè: attaccante vicino alla firma (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il Parma ha raggiunto un accordo con l’entourage di Graziano Pellè: l’attaccante classe ’85 torna in Italia dopo l’esperienza allo Shandong Luneng Il Parma ha raggiunto un accordo con l’entourage di Graziano Pellè. L’attaccante tornerà in Serie A dopo l’esperienza allo Shandong Luneng. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il classe ’85 firmerà a breve il nuovo contratto che lo legherà al club gialloblù fino al termine della stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ilha raggiunto un accordo con l’entourage di Graziano: l’classe ’85 torna in Italia dopo l’esperienza allo Shandong Luneng Ilha raggiunto un accordo con l’entourage di Graziano. L’tornerà in Serie A dopo l’esperienza allo Shandong Luneng. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il classe ’85 firmerà a breve il nuovo contratto che lo legherà al club gialloblù fino al termine della stagione. Leggi su Calcionews24.com

