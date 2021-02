Papa Francesco: omaggio a Mina, dagli scribi "parole, parole, soltanto parole" (Di lunedì 1 febbraio 2021) Papa Francesco , nell’introdurre la recita dell’Angelus, rende omaggio a Mina . Gesù «predica con autorità propria, come chi possiede una dottrina che trae da sè, e non come gli scribi che ripetevano... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 1 febbraio 2021), nell’introdurre la recita dell’Angelus, rende. Gesù «predica con autorità propria, come chi possiede una dottrina che trae da sè, e non come gliche ripetevano...

vaticannews_it : #31gennaio #PapaFrancesco e il suo pensiero sulla terza età, ricordando come in tempo di pandemia in tanti abbiano… - vaticannews_it : #31gennaio #PapaFrancesco all' #Angelus : ascoltiamo la parola autorevole di Gesù, portando un Vangelo sempre con n… - vaticannews_it : #31gennaio #PapaFrancesco: a luglio la prima Giornata mondiale dei nonni e degli #anziani #Angelus ???? - 1970Germano : “Per questo desidero una Chiesa povera per i poveri', termina Papa Francesco - 1970Germano : Cosa intende #papaFrancesco quando richiama l’attenzione sui #poveri Per la Chiesa, scrive #Bergoglio l’opzione pe… -