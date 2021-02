Paolo Bonolis non le manda a dire: duro attacco al Milan (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Così chiunque sarebbe primo in classifica”, la frecciata di Paolo Bonolis, noto tifoso dell’Inter, contro il Milan fa molto parlare di sé Il noto conduttore televisivo Paolo Bonolis ha recentemente fatto parlare di sé per alcune dichiarazioni sulla Serie A ed in particolare sul Milan. Bonolis, ai microfoni di Sky Sport, ha detto la sua sull’attuale situazione della Juventus in campionato: “Juve? Percorso complesso per Pirlo, giustificabile che ci siano difficoltà iniziali. Ma la rosa è straordinaria e piano piano lotterà per lo scudetto come lo stanno facendo Inter, Milan, Napoli, Roma”. La bordata del conduttore è arrivata poco più tardi. Bonolis, parlando dell’ottimo momento di classifica del Milan ha ... Leggi su zon (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Così chiunque sarebbe primo in classifica”, la frecciata di, noto tifoso dell’Inter, contro ilfa molto parlare di sé Il noto conduttore televisivoha recentemente fatto parlare di sé per alcune dichiarazioni sulla Serie A ed in particolare sul, ai microfoni di Sky Sport, ha detto la sua sull’attuale situazione della Juventus in campionato: “Juve? Percorso complesso per Pirlo, giustificabile che ci siano difficoltà iniziali. Ma la rosa è straordinaria e piano piano lotterà per lo scudetto come lo stanno facendo Inter,, Napoli, Roma”. La bordata del conduttore è arrivata poco più tardi., parlando dell’ottimo momento di classifica delha ...

RAINB0SE0K : vorrei poter sentire la voce di namjoon commentare la mia vita come paolo bonolis commenta le sfide di ciao darwin - herbertharriola : RT @GaeWeAreAcMilan: 'Chiunque sarebbe primo con tutti quei rigori' Paolo Bonolis. Il Lecce l'anno scorso 15 rigori, sto anno gioca in B.… - Danielegiuglio : RT @GaeWeAreAcMilan: 'Chiunque sarebbe primo con tutti quei rigori' Paolo Bonolis. Il Lecce l'anno scorso 15 rigori, sto anno gioca in B.… - DiBellaAle : RT @GaeWeAreAcMilan: 'Chiunque sarebbe primo con tutti quei rigori' Paolo Bonolis. Il Lecce l'anno scorso 15 rigori, sto anno gioca in B.… - alwayslarry28th : RT @amooilcibo: chissà come sta paolo bonolis -