Palermo-Ternana, martedì Boscaglia in conferenza stampa: dichiarazioni live su Mediagol.it

Poco meno di quarantotto ore e sarà Palermo-Ternana. Domani, martedì 2 febbraio, alle ore 16.15, il tecnico Roberto Boscaglia interverrà in conferenza stampa al termine dell'allenamento, alla vigilia della sfida valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, in programma mercoledì pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera": dichiarazioni live e diretta testuale su Mediagol.it.

