Palermo | Ragazza uccisa | legali fidanzato arrestato rinunciano alla difesa

(Di lunedì 1 febbraio 2021), 1 feb. (Adnkronos) – Hanno rinunciato al loro mandato difensivo idi Pietro Morreale, il ragazzo di 19 annicon l’accusa di avere ucciso la fidanzata, Roberta Siragusa di 17 anni. Gli avvocati del giovane, Giuseppe Di Cesare e Angela Barillaro, come apprende l’Adnkronos, hanno formalizzato la rinuncia del loro mandato al tribunale di Termini Imerese (). Il nuovo legale del ragazzo, detenuto a Termini Imerese, è l’avvocato Gaetano Giunta del foro di Catania. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

