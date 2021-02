Palermo, passo avanti del Prg: c’è il parere del Genio civile (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’Ufficio del Genio civile della Regione Siciliana, in data odierna, dopo un lungo approfondito esame ha esitato il parere sul Piano Regolatore Generale (Prg) della Città di Palermo, onerando l’amministrazione comunale di alcuni adempimenti. Tra gli adempimenti rilevanti si conferma la fascia di inedificabilità, non inferiore ai 50 metri, relativa ai canali passo di Rigano, Leggi su ilmattinodisicilia (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’Ufficio deldella Regione Siciliana, in data odierna, dopo un lungo approfondito esame ha esitato ilsul Piano Regolatore Generale (Prg) della Città di, onerando l’amministrazione comunale di alcuni adempimenti. Tra gli adempimenti rilevanti si conferma la fascia di inedificabilità, non inferiore ai 50 metri, relativa ai canalidi Rigano,

