Palermo, cercasi attacco disperatamente: in trasferta realizzate solo cinque reti in nove gare (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il Palermo deve ritrovarsi.Calciomercato Palermo, si chiude la sessione invernale: Saraniti e Corrado in uscita?Ultime prestazioni opache quelle offerte dagli uomini di Roberto Boscaglia che soprattutto in trasferta hanno stentato sia dal punto di vista dei risultati che soprattutto in zona gol. I rosanero hanno uno dei peggiori attacchi esterni del campionato: in totale su nove trasferte cinque di queste sono terminate a reti bianche. Nelle ultime quattro uscite l'unica rete siglata dal Palermo è stata quella di Rauti nell'1-0 a Cava de' Tirreni contro la Cavese. Il tecnico rosanero, scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', ha detto a più riprese di aver notato un atteggiamento poco malizioso sotto porta. La partita vista a Potenza è stata purtroppo un ... Leggi su mediagol (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ildeve ritrovarsi.Calciomercato, si chiude la sessione invernale: Saraniti e Corrado in uscita?Ultime prestazioni opache quelle offerte dagli uomini di Roberto Boscaglia che soprattutto inhanno stentato sia dal punto di vista dei risultati che soprattutto in zona gol. I rosanero hanno uno dei peggiori attacchi esterni del campionato: in totale sutrasfertedi queste sono terminate abianche. Nelle ultime quattro uscite l'unica rete siglata dalè stata quella di Rauti nell'1-0 a Cava de' Tirreni contro la Cavese. Il tecnico rosanero, scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', ha detto a più riprese di aver notato un atteggiamento poco malizioso sotto porta. La partita vista a Potenza è stata purtroppo un ...

WiAnselmo : #Palermo, cercasi attacco disperatamente: in trasferta realizzate solo cinque reti in nove gare - Mediagol : #Palermo, cercasi attacco disperatamente: in trasferta realizzate solo cinque reti in nove gare - PaluzzoM : Cercasi personal trainer zona Palermo. Abbiamo 5 mesi di tempo?? -