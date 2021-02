(Di lunedì 1 febbraio 2021) I supporters delilDario.Alle 20.00 si è chiusa ufficialmente la sessione invernale di: il club rosanero, che ha acquistato soltanto Francesco De Rose - centrocampista classe '87 arrivato a titolo definito dalla Reggina -, ha deluso le aspettative di tifosi e addetti ai lavori, che si sarebbero aspettati qualcosa in più, viste le difficoltà riscontrate dalla squadra di Roberto Boscaglia in questa prima parte di stagione.Pochi istanti fa, infatti, il tifo organizzato ha piazzato unoilDarioe la dirigenza rosanero in Viale del Fante, davanti il piazzale dello Stadio 'Renzo': "Puoi anche ripensarci, ce ne faremo una ragione. Il ...

WiAnselmo : #Palermo, calciomercato deludente: primo striscione ultras al Barbera contro il Presidente Mirri - Mediagol : #Palermo, calciomercato deludente: primo striscione ultras al Barbera contro il Presidente Mirri - angero92 : Il calciomercato del #Palermo non è mai iniziato. Società senza progetto, il futuro è nero - MondoPalermo : Il #calciomercato si chiude: #Palermo non pervenuto - Mediagol : Speciale Calciomercato Palermo 01/02/2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo calciomercato

Mediagol.it

Gli amaranto hanno puntato molto sulin questa sessione di riparazione, c'è tanto da ... Arbitro: Rosario Abisso di(Enrico Caliari di Legnago e Alessandro Cipressa di Lecce). IV ...Un'ora prima del fischio d'inizio, sarà chiusa la sessione invernale del. L'... Arbitro: Abisso diFerme, invece, oltre alla Ternana, anche il Bari (Antenucci, dunque, resta in Puglia) e l’Avellino che sono la seconda e la terza in classifica, così come non si registrano movimenti da parte di ...Le pagelle di Reggina-Salernitana 0-0 con i voti e il tabellino del match che chiude la ventesima giornata di Serie B 2020/2021. Al Granillo match equilibrato tra i padroni di casa a caccia di punti s ...