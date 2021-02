Palamara chiede scusa a Salvini in diretta tv: «È vero. Il clima era contro di lui» (video) (Di lunedì 1 febbraio 2021) Palamara chiede scusa a Salvini. Avviene tutto in diretta tv, dallo studio de La7 di Non è l’Arena. Massimo Giletti mette a segno il colpo grosso. Con l’ex presidente dell’Associazione nazionale magistrati ospite in studio per raccontare le sue verità sui retroscena della magistratura – rivelazioni già raccolte da Alessandro Sallusti nel volume Il sistema (edito da Rizzoli) – arriva la telefonata del leader della Lega. Il tema della serata è “toghe rosse”. O meglio: la giustizia politicizzata. Un argomento scottante, che il magistrato sotto inchiesta ha contribuito a far esplodere, suo malgrado. E grazie alle intercettazioni di cui è stato oggetto. In quel frangente in particolare, il conduttore sta facendo vedere, proiettato sullo schermo nello sfondo, la famigerata chat con il procuratore Auriemma. Incentrata ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 febbraio 2021)a Salvini. Avviene tutto intv, dallo studio de La7 di Non è l’Arena. Massimo Giletti mette a segno il colpo grosso. Con l’ex presidente dell’Associazione nazionale magistrati ospite in studio per raccontare le sue verità sui retroscena della magistratura – rivelazioni già raccolte da Alessandro Sallusti nel volume Il sistema (edito da Rizzoli) – arriva la telefonata del leader della Lega. Il tema della serata è “toghe rosse”. O meglio: la giustizia politicizzata. Un argomento scottante, che il magistrato sotto inchiesta ha contribuito a far esplodere, suo malgrado. E grazie alle intercettazioni di cui è stato oggetto. In quel frangente in particolare, il conduttore sta facendo vedere, proiettato sullo schermo nello sfondo, la famigerata chat con il procuratore Auriemma. Incentrata ...

"La magistratura ha perso credibilità"

Palamara chiede scusa a Salvini in diretta tv: «È vero. Il clima era contro di lui»... Il Secolo d'Italia Caos Procure, Palamara svela la sua verità

Luca Palamara ha deciso di dire la sua e parla in una dettagliata intervista a Libero delle rivelazioni contenute nel suo libro. “Ho scritto questo libro, oltre che per i cittadini, anche e soprattut ...

Giunge notizia che, dopo la pubblicazione del volume con il quale Luca Palamara ha reso di pubblico dominio i perversi giochi correntizi all’interno ...

