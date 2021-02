Padre Maccalli rapito: il racconto della sua prigionia (Di lunedì 1 febbraio 2021) Padre Maccalli, a Sette Storie il missionario lombardo racconta l’inferno dei due anni nel deserto: “Avevo rosario di corda” Getty ImagesQuesta sera a Sette Storie su RaiUno sarà ospite Padre Pier Luigi Maccalli. Ha raccontato la sua prigionia nel deserto con l’obiettivo di farlo convertire all’Islam. Hanno provato a fargli cambiare credo con le pressioni psicologiche perché poi in sostanza “mi hanno trattato bene“, ha confermato. Il sacerdote era stato rapito in Niger nel 2018 e liberato in Mali lo scorso ottobre insieme a un turista italiano, una cooperante francese e a un ex ministro maliano. Macalli ha raccontato il giorno del rapimento. Aveva preparato la messa per il giorno successivo ed era pronto per andare a dormire quando improvvisamente ha sentito un rumore. ... Leggi su ck12 (Di lunedì 1 febbraio 2021), a Sette Storie il missionario lombardo racconta l’inferno dei due anni nel deserto: “Avevo rosario di corda” Getty ImagesQuesta sera a Sette Storie su RaiUno sarà ospitePier Luigi. Ha raccontato la suanel deserto con l’obiettivo di farlo convertire all’Islam. Hanno provato a fargli cambiare credo con le pressioni psicologiche perché poi in sostanza “mi hanno trattato bene“, ha confermato. Il sacerdote era statoin Niger nel 2018 e liberato in Mali lo scorso ottobre insieme a un turista italiano, una cooperante francese e a un ex ministro maliano. Macalli ha raccontato il giorno del rapimento. Aveva preparato la messa per il giorno successivo ed era pronto per andare a dormire quando improvvisamente ha sentito un rumore. ...

AnonymeRai : ? Crisi di governo, terrorismo in Africa e un’intervista esclusiva a padre Pier Luigi Maccalli, liberato in Mali do… - Raiofficialnews : Crisi di governo, terrorismo in Africa e un’intervista esclusiva a padre Pier Luigi Maccalli, liberato in Mali dopo… -