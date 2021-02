Pacific Rim | La Zona Oscura | il trailer della serie animata di Netflix

Leggi su movieplayer

(Di martedì 2 febbraio 2021) Il 4 marzo debutterà laRim: Lasue online è stato condiviso il primodel progetto.Rim: Laarriverà il 4 marzo sue il primomostra delle sequenze in anteprima del progetto. Il breve video, dedicato all'annunciodata di uscita, mostra il look dei protagonisti e la loro preparazione prima di entrare in azione. Lo show animato dedicato aRim mostrerà l'Australia alle prese con enormi mostri, situazione che ha portato il mondo a una situazione di incertezza, non sapendo come affrontare l'evento apocalittico. Due giovani, Taylor e Hayley, vanno alla disperata ricerca dei genitori ...