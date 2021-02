Operatori del turismo in protesta a Napoli: “Si decreti crisi del settore” (Di lunedì 1 febbraio 2021) NAPOLI – Hanno manifestato oggi a Napoli, con un corteo partito da piazza Bovio, gli operatori del turismo, chiedendo lo stato di crisi del settore. Dopo aver sfilato per le strade del centro di Napoli, i manifestanti hanno partecipato a un sit-in piazza Plebiscito per chiedere un incontro al prefetto Marco Valentini. A protestare operatori, titolari e dipendenti di agenzie di viaggio, guide turistiche, gestori di b&b, ma anche autisti di bus turistici e ncc che avevano con sé dei fischietti e hanno esposto uno striscione con l’hashtag #noisiamoilturismo.“Chiediamo interventi decisivi per decretare lo stato di crisi del settore”, spiegano dal Movimento Turismo Indipendente Organizzato, sigla nata durante le ultime settimane e che rappresenta tutti i settori in protesta. Una delegazione di operatori del comparto fa sapere di avere incontrato il presidente della Camera di Commercio e il prefetto.“Entrambi ci hanno assicurato – spiegano – che aiuteranno il nostro settore e porteranno all’attenzione del governo le nostre esigenze. Questa era solo la prima di una serie di manifestazioni per far sì che i nostri problemi siano affrontati e risolti, tra pochi giorni torneremo di nuovo in piazza”. Leggi su dire (Di lunedì 1 febbraio 2021) NAPOLI – Hanno manifestato oggi a Napoli, con un corteo partito da piazza Bovio, gli operatori del turismo, chiedendo lo stato di crisi del settore. Dopo aver sfilato per le strade del centro di Napoli, i manifestanti hanno partecipato a un sit-in piazza Plebiscito per chiedere un incontro al prefetto Marco Valentini. A protestare operatori, titolari e dipendenti di agenzie di viaggio, guide turistiche, gestori di b&b, ma anche autisti di bus turistici e ncc che avevano con sé dei fischietti e hanno esposto uno striscione con l’hashtag #noisiamoilturismo.“Chiediamo interventi decisivi per decretare lo stato di crisi del settore”, spiegano dal Movimento Turismo Indipendente Organizzato, sigla nata durante le ultime settimane e che rappresenta tutti i settori in protesta. Una delegazione di operatori del comparto fa sapere di avere incontrato il presidente della Camera di Commercio e il prefetto.“Entrambi ci hanno assicurato – spiegano – che aiuteranno il nostro settore e porteranno all’attenzione del governo le nostre esigenze. Questa era solo la prima di una serie di manifestazioni per far sì che i nostri problemi siano affrontati e risolti, tra pochi giorni torneremo di nuovo in piazza”.

