Oniferi | Vietato ammalarsi | anche di Covid L' ordinanza della sindaca | manca il medico

In tempi di ordinanze anti Covid, quella della sindaca di, in provincia di Nuoro, è sicuramente la più originale: èammalarsi e, soprattutto, èinfettarsi con il Covid - 19. Neanche a dirlo non è ammesso neppure avere bisogno di ..." Un medico oggi ha rinunciato all'incarico di assistenza primaria lasciandoci senza medico condotto, situazione nella quale ci troviamo da due anni - spiega all'Ansa la sindaca di- . Le ho ...Nel Nuorese i medici di base vanno in pensione e molte sedi rimangono vacanti per diversi mesi, se non per anni. I bandi spesso vanno deserti e si arriva al punto in cui in vari paesi non c'è più nean ...A Oniferi, in provincia di Nuoro, l'impossibilità di ottenere un medico di base per il paese ha costretto la prima cittadina ha emettere un'ordinanza particolare ...