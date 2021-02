Occhio al “trappolone”: Renzi non vuole Conte per attrarre in maggioranza anche Forza Italia (Di lunedì 1 febbraio 2021) E se a dispetto dei tanti che danno per certo il Conte-ter fosse il vecchio Zanda a vedere più lontano di tutti? La domanda, diceva quel tale, sorge spontanea dopo aver passato al microscopio le mosse di Matteo Renzi. È soprattutto quell’insistito «prima il programma per iscritto e poi i nomi» ad insospettire, sebbene sia diventato il solco nel quale ora camminano tutti. «È la prova che non ha ancora scoperto le sue carte», ha avvertito Zanda dalle colonne di Repubblica. Già. Altro indizio lo offre il ralenti del tavolo incaricato di stilare le priorità. Al momento, dopo oltre tre ore di riunione, risulta chiuso solo il punto 1, relativo alle politiche attive del lavoro. È il bello di “prima il programma”. Renzi guarda al centro Ma più passano le ore, più si sente puzza di trappolone. Già, che cosa obietterebbero i ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 febbraio 2021) E se a dispetto dei tanti che danno per certo il-ter fosse il vecchio Zanda a vedere più lontano di tutti? La domanda, diceva quel tale, sorge spontanea dopo aver passato al microscopio le mosse di Matteo. È soprattutto quell’insistito «prima il programma per iscritto e poi i nomi» ad insospettire, sebbene sia diventato il solco nel quale ora camminano tutti. «È la prova che non ha ancora scoperto le sue carte», ha avvertito Zanda dalle colonne di Repubblica. Già. Altro indizio lo offre il ralenti del tavolo incaricato di stilare le priorità. Al momento, dopo oltre tre ore di riunione, risulta chiuso solo il punto 1, relativo alle politiche attive del lavoro. È il bello di “prima il programma”.guarda al centro Ma più passano le ore, più si sente puzza di. Già, che cosa obietterebbero i ...

SecolodItalia1 : Occhio al “trappolone”: Renzi non vuole Conte per attrarre in maggioranza anche Forza Italia - rotre54 : @MarioScelzo1 Intanto escludiamo che FI esca dal perimetro Meloni. Sono molto più a dx di quanto appaia. Sul pri… - renestrano : @fillequisiffle Fai bene, occhio al trappolone -