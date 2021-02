Nuovo Ministro Dell’Istruzione? Pittoni: Anche se Manca di Competenza, Spero che Almeno Sappia Ascoltare (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il responsabile Scuola della Lega, Mario Pittoni, vorrebbe al posto di Azzolina un Ministro capace di Ascoltare. “Se non si può avere un Ministro Dell’Istruzione competente, chiedo che sia Almeno capace di Ascoltare. Cosa totalmente Mancata con Azzolina” dichiara all’Adnkronos. “Auspico che al suo posto venga indicata una figura con cui poter finalmente avviare il Leggi su youreduaction (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il responsabile Scuola della Lega, Mario, vorrebbe al posto di Azzolina uncapace di. “Se non si può avere uncompetente, chiedo che siacapace di. Cosa totalmenteta con Azzolina” dichiara all’Adnkronos. “Auspico che al suo posto venga indicata una figura con cui poter finalmente avviare il

