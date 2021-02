Nuovo governo, sondaggio OS: gli utenti chiedono il ritorno di Fioramonti. E lui: “Tornerei, ma nessuno mi chiamerà” [INTERVISTA] (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il sondaggio di Orizzonte Scuola sul Nuovo ministro dell'Istruzione vede la "vittoria" dell'ex titolare del dicastero di Viale Trastevere, Lorenzo Fioramonti. L'articolo Nuovo governo, sondaggio OS: gli utenti chiedono il ritorno di Fioramonti. E lui: “Tornerei, ma nessuno mi chiamerà” INTERVISTA . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ildi Orizzonte Scuola sulministro dell'Istruzione vede la "vittoria" dell'ex titolare del dicastero di Viale Trastevere, Lorenzo. L'articoloOS: gliildi. E lui: “, mami

luigidimaio : Dobbiamo ripartire in fretta con un nuovo governo puntando a sfruttare al meglio i 209 miliardi del recovery. Dobbi… - TeresaBellanova : Sono scesi di nuovo in piazza i cittadini russi, per protestere contro l'arresto di Aleksej Navalny, contro il gove… - fattoquotidiano : IL COLLE BLINDA SEI MINISTRI 'Non si cambiano generali con una guerra in corso', ecco il toto-nomi del nuovo govern… - Mcx83 : RT @FusacchiA: Il contrasto alla pandemia si fa raccogliendo, gestendo e rendendo disponibili i #dati in maniera diversa rispetto a quanto… - RaiNews : Piano vaccini anti #COVID19, nuovo incontro #governo-#Regioni. Da oggi distribuzione nelle Regioni di #Moderna.… -