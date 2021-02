Nuovo blocco per il rinnovo del San siro Si chiedono certezze all’Inter

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Il comune di Milano blocca il proseguimento delle pratiche per ildel San. La giunta vuole delle garanzie dai nerazzurri Il progetto di rinnovamento del Sansembra essere dilontano dal suo inizio. Secondo le notizie riportate da Repubblica, la giunta comunale di Milano al quale toccava il voto finale per far proseguire il progetto, pare invece abbia bloccato tutto. La motivazione principale riguarderebbe il futuro proprietario dell’Inter. Secondo queste informazioni Palazzo Marino vorrebbe delle garanzie da parte del futuro proprietario della squadra. Questo perché il sindaco Sala sa di affidare un’area storica estremamente strategica anche dal punto di vista economico e commerciale. Si parla di un complesso di negozi, hotel, ristoranti che da anni sono valorizzati dalla presenza dello ...

L'Asl Toscana nord ovest comunica che sono iniziati i lavori di adeguamento all'ospedale di Castelnuovo Garfagnana che porteranno, tra l'altro, alla realizzazione del nuovo blocco operatorio per oltre ...
follonica. A Follonica il regolamento urbanistico è scaduto dal 2016 e l'attesa è per il piano operativo, che lo deve sostituire. Il capogruppo di minoranza Massimo Di Giacinto chiede di accelerare le ...