"Non è lucida". Il gesto inspiegabile di Maria Teresa Ruta, panico nella casa del GfVip: cosa può succedere? (Di lunedì 1 febbraio 2021) Maria Teresa Ruta è, nel bene e nel male, una delle protagoniste indiscusse di questo Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Tanto che è inserita nel novero dei possibili vincitori, con la finale che è fissata per il primo marzo, tra un mese esatto. A proposito dell'atto conclusivo, è proprio questo che indirettamente sta attirando critiche nei suoi confronti: Andrea Zelletta non ha infatti digerito il fatto che la Ruta abbia cambiato idea su di lui, esprimendosi a favore di Pierpaolo Pretelli, che ha poi vinto il televoto e conquistato l'accesso diretto alla finale insieme a Dayane Mello. In particolare l'ex tronista di Uomini e Donne ha ricordato alcuni comportamenti recenti della Ruta che non gli sono piaciuti, con Tommaso Zorzi che ha provato a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021)è, nel bene e nel male, una delle protagoniste indiscusse di questo Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Tanto che è inserita nel novero dei possibili vincitori, con la finale che è fissata per il primo marzo, tra un mese esatto. A proposito dell'atto conclusivo, è proprio questo che indirettamente sta attirando critiche nei suoi confronti: Andrea Zelletta non ha infatti digerito il fatto che laabbia cambiato idea su di lui, esprimendosi a favore di Pierpaolo Pretelli, che ha poi vinto il televoto e conquistato l'accesso diretto alla finale insieme a Dayane Mello. In particolare l'ex tronista di Uomini e Donne ha ricordato alcuni comportamenti recenti dellache non gli sono piaciuti, con Tommaso Zorzi che ha provato a ...

Sono certo che è stanca, in questo momento davvero non è lucida ", suggerendo a Zelletta di parlare con Maria Teresa. Andrea, sempre carino ed educato, non ha compreso le ultime lamentele della ...

Gamma Mini 2021: la piccola berlina inglese si rinnova

Le novità, ovviamente, non si fermano qui e proseguono con il bellissimo tettuccio multi - tono , ...Lighting e un passaggio di consegne dalle tradizionali cromature alla tonalità Piano Black lucida ...

Repesa non cerca alibi "Poco lucidi, troppi errori" il Resto del Carlino Basket B, Rennova – Fabriano 66-71, Faragalli: “Poco lucidi ma tanta sfortuna”

TERAMO – Sembrava fatta ma poi il finale che non ti aspetti ha sparigliato le carte in tavola e aggiudicato i due punti in classifica a chi è sempre stato dietro per 38 dei 40 minuti dell’incontro fra ...

Tirato a lucido il sentiero che porta al Molino soprano

Recuperata dal Cai di Sarzana la vecchia mulattiera che da Castelnuovo porta al Molino soprano. "Abbiamo segnato e tabellato tutto il percorso che unisce i sentieri 305 e 309 creando un anello belliss ...

