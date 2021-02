Nissan Leaf10 - La Casa celebra i 10 anni dell'elettrica con una serie speciale (Di lunedì 1 febbraio 2021) La Nissan porta al debutto in Europa la Leaf10, una serie speciale della berlina elettrica nata per celebrare i 10 anni dal lancio della prima serie del modello, venduto nel Vecchio Continente in circa 180 mila esemplari. La vettura sarà disponibile già nel mese di febbraio, a prezzi non ancora comunicati. Stile e accessori per distinguersi. La Leaf10 adotta una tinta esterna specifica e una speciale decorazione della carrozzeria denominata Kumiko. Quest'ultima trae ispirazione dalla nuova Suv elettrica Ariya ed è applicata agli specchietti, al tetto e al portellone posteriore della vettura. Inoltre, il montante ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 1 febbraio 2021) Laporta al debutto in Europa la, unaa berlinanata perre i 10dal lancioa primadel moo, venduto nel Vecchio Continente in circa 180 mila esemplari. La vettura sarà disponibile già nel mese di febbraio, a prezzi non ancora comunicati. Stile e accessori per distinguersi. Laadotta una tinta esterna specifica e unadecorazionea carrozzeria denominata Kumiko. Quest'ultima trae ispirazione dalla nuova SuvAriya ed è applicata agli specchietti, al tetto e al portellone posteriorea vettura. Inoltre, il montante ...

