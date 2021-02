Nicolas stoppa Djuric e la Salernitana | Castori aggancia il treno delle seconde

(Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiReggio Calabria – LaMonza e Chievo in seconda posizione pareggiando sul campo della Reggina e salendo a quota 35 punti. Di punti, però, la formazione dine avrebbe potuti portare a casa tre senon si fosse fatto ipnotizzare dasul calcio di rigore. Una vittoria che avrebbe permesso al cavalluccio marino di lanciarsi alla rincorsa della capolista Empoli. Recriminano i campani ma a partire forte è la Reggina guidata soprattutto dall’ultimo arrivato Edera. Belec non è costretto a compiere interventi ma i padroni di casa appaiono in partita rispetto alla, infatti, non si mostra soddisfatto e la squadra sembra percepire il malumore del proprio tecnico. La situazione migliora, il ...

... la palla arriva a Hetemaj che di testa serve Lapadula chee con un tiro fulmineo punisce ... ci sarà l'esordio in campionato per Viola che scenderà in campo dal primo minuto. Il numero ... Reggio Calabria – La Salernitana aggancia Monza e Chievo in seconda posizione pareggiando sul campo della Reggina e salendo a quota 35 punti. Di punti, però, la formazione di Castori ne avrebbe potuti ... LA CRONACA DEL MATCH – Benevento in campo con una sorpresa nell'ultimo match del girone di andata: Inzaghi manda in campo Nicolas Viola, che fa il suo esordio in campionato. Per il centrocampista cala ...