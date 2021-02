Nessun protocollo nazionale ma parte il vaccino per gli over 80. Prenotazioni online in Campania e Lazio, dosi a domicilio in Emilia-Romagna (Di lunedì 1 febbraio 2021) Fra rallentamenti nelle forniture e problemi logistici, gli over 80 aspettano ancora di capire come potersi vaccinare. Oltre ai dubbi sul “quando”, anche il “come” è una delle domande a cui il governo non è in grado al momento di rispondere. Un protocollo nazionale di riferimento che possa stabilire le modalità di somministrazione del vaccino anti-Covid per gli ultra 80enni ancora non c’è: Prenotazioni, priorità per età o per patologie, assistenza domiciliare. In mancanza di indicazioni precise da parte del Commissario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri, le Regioni vanno avanti come possono. Alcune, data la mancanza di dosi, pianificano un calendario ad ora solo ipotetico, altre procedono in modo autonomo. Se Campania e ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 febbraio 2021) Fra rallentamenti nelle forniture e problemi logistici, gli80 aspettano ancora di capire come potersi vaccinare. Oltre ai dubbi sul “quando”, anche il “come” è una delle domande a cui il gno non è in grado al momento di rispondere. Undi riferimento che possa stabilire le modalità di somministrazione delanti-Covid per gli ultra 80enni ancora non c’è:, priorità per età o per patologie, assistenza domiciliare. In mancanza di indicazioni precise dadel Commissario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri, le Regioni vanno avanti come possono. Alcune, data la mancanza di, pianificano un calendario ad ora solo ipotetico, altre procedono in modo autonomo. See ...

