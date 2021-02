Nel centro di Napoli nuovo spazio per la fotografia. Si inaugura Spot Home Gallery. Otto artisti ritraggono la città (Di lunedì 1 febbraio 2021) Una nuovo spazio per gli appassionati di fotografia a Napoli. Si inaugura giovedì 4 febbraio in via Toledo 66 (ingresso su prenotazione), Spot Home Gallery. Nata da un’idea di Cristina Ferraiuolo, la galleria punta “a diffondere e a promuovere – si legge in una nota – la fotografia contemporanea e le sue contaminazioni con altri linguaggi espressivi attraverso mostre, proiezioni, incontri, workshop”. Il primo appuntamento della Spot Home Gallery è con la mostra collettiva internazionale dal titolo “Andamento Lento” in cui Otto fotografi, provenienti da diverse parti del mondo, espongono, per la prima volta a Napoli, una selezione di immagini realizzate ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 febbraio 2021) Unaper gli appassionati di. Sigiovedì 4 febbraio in via Toledo 66 (ingresso su prenotazione),. Nata da un’idea di Cristina Ferraiuolo, la galleria punta “a diffondere e a promuovere – si legge in una nota – lacontemporanea e le sue contaminazioni con altri linguaggi espressivi attraverso mostre, proiezioni, incontri, workshop”. Il primo appuntamento dellaè con la mostra collettiva internazionale dal titolo “Andamento Lento” in cuifotografi, provenienti da diverse parti del mondo, espongono, per la prima volta a, una selezione di immagini realizzate ...

