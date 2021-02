"Nei campi in Bosnia condizioni terribili" (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nella tarda serata di sabato, sono arrivati a Bihac i quattro deputati Ue italiani cui nel pomeriggio la polizia croata aveva impedito di proseguire. La vicenda è stata seguita dalla Farnesina che ha ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nella tarda serata di sabato, sono arrivati a Bihac i quattro deputati Ue italiani cui nel pomeriggio la polizia croata aveva impedito di proseguire. La vicenda è stata seguita dalla Farnesina che ha ...

cozzolino62 : Piena solidarietà ai colleghi @brandobenifei @pfmajorino @ale_moretti @bartolopietro bloccati dalla polizia croata… - FicarraePicone : In pochi sono a conoscenza della sorte toccata a oltre 300.000 disabili, uccisi non nei campi di concentramento.… - marcodimaio : Ma quanto si deve essere meschini per arrivare anche solo a pensare di mettere in discussione il passato da braccia… - GHINODITACCO18 : @gyanky Ci hanno salvato monopattini, bonus bici, banchi con le rotelle, Cassa Integrazione non pagate, aziende ch… - PaoloRonk : Morirò di paura a venire là in fondo Maledetto padrone del tempo che fugge Del buio e del freddo Ma lei aveva vent'… -