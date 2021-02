Negli Usa aumenta il divario etnico per la campagna vaccinale: afroamericani in fondo alla lista delle priorità (Di lunedì 1 febbraio 2021) Gli afroamericani sono stati lasciati indietro nella campagna vaccinale statunitense. È questo il quadro che emerge da un’analisi dell’American Community Survey e che sottolinea un divario etnico consistente in una delle fasi più delicate di questa pandemia di Coronavirus. Dalla panoramica su 17 Stati emerge che i neri in tutti i luoghi vengono vaccinati molto meno, se paragonati alla popolazione bianca. A preoccupare è specialmente il fatto che gli afroamericani costituiscono la maggior parte degli operatori sanitari, figure messe in cima alla scala delle priorità nella somministrazione del siero. AP PRESS Vaccinazione degli afroamericani Negli ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 febbraio 2021) Glisono stati lasciati indietro nellastatunitense. È questo il quadro che emerge da un’analisi dell’American Community Survey e che sottolinea unconsistente in unafasi più delicate di questa pandemia di Coronavirus. Dpanoramica su 17 Stati emerge che i neri in tutti i luoghi vengono vaccinati molto meno, se paragonatipopolazione bianca. A preoccupare è specialmente il fatto che glicostituiscono la maggior parte degli operatori sanitari, figure messe in cimascalanella somministrazione del siero. AP PRESS Vaccinazione degli...

