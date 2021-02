NBA 2021 | i risultati della notte 1 febbraio | rimonta pazzesca di Washington su Brooklyn | Denver ferma Utah

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Nellaappena trascorsa si sono disputate sei partite valevoli per la stagione NBA 2020-. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. La prima pagina va sicuramente aiWizards, capaci di battere iNets per 149-146 con una clamorosanel finale di partita. A determinare il risultato sono gli ultimi 12” di gioco: i bianconeri sono avanti di 5 punti, ma vengono letteralmente ribaltati dai capitolini con un parziale di 8-0 (due triple di Beal e Westbrook, più i due liberi conclusivi dello stesso Beal). Sono loro due i trascinatori dei Wizards: doppia doppia da 41 punti e 10 rimbalzi per Russell Westbrook, 37 punti per Bradley Beal. Agli ospiti non bastano i 37 punti di Kevin Durant e i 30 (career high) di Joe Harris.notevole anche per i Philadelphia ...