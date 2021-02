Napoli, trovato un 46enne ricercato durante una passeggiata: arrestato (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – durante lo scorso sabato pomeriggio, 30 gennaio, i Falchi della squadra mobile di Napoli hanno trovato ed intercettato Angelo Maurano. Si tratta di un ricercato di 46 anni con precedenti di polizia. Angelo Maurano infatti ha sulle sue spalle una condanna da scontare di 6 anni e 4 mesi di reclusione in carcere. L’ordine è stato emesso proprio un paio di giorni prima che fosse ritrovato a piazza Cavour. Inoltre il ricercato è tenuto anche a pagare una sanzione di 2600 euro per estorsione, produzione, spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti come riporta Cronache della Campania. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutolo scorso sabato pomeriggio, 30 gennaio, i Falchi della squadra mobile dihannoed intercettato Angelo Maurano. Si tratta di undi 46 anni con precedenti di polizia. Angelo Maurano infatti ha sulle sue spalle una condanna da scontare di 6 anni e 4 mesi di reclusione in carcere. L’ordine è stato emesso proprio un paio di giorni prima che fosse ria piazza Cavour. Inoltre ilè tenuto anche a pagare una sanzione di 2600 euro per estorsione, produzione, spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti come riporta Cronache della Campania. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie #Napoli, #Ricercato trovato a passeggio: bloccato in piazza Cavour -… - NapMiky : @CarmeloCavani96 @Torrenapoli1 Questo non è vero... Solo dopo si sono messi d'accordo perché Ancelotti ha trovato p… - vitovito63 : RT @Torrenapoli1: Un buon Napoli Non brillante per le fatiche infrasettimanali Ma serio e concentrato Ben messo col 4-3-3 Peccato non aver… - MauroDs87 : In un clima poco sereno il #Napoli ha trovato la seconda vittoria consecutiva(quarta in casa)battendo il #Parma per… - LightmyWays : l'astuto #DeLaurentiis ha trovato il modo di liberarsi di #Gattuso ?! #NapoliParma #SerieA #SerieATIM #SSCNapoli #Napoli #calciomercato -