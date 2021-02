Napoli, Sportitalia rivela: “De Laurentiis ha contattato Sarri” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sportitalia ha rivelato un clamoroso retroscena sul Napoli. Sembrerebbe, infatti, che in seguito alla sconfitta rimediata contro il Verona dove i partenopei hanno perso 3-1, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis avrebbe contattato Maurizio Sarri per sostituire Gennaro Gattuso. Il tecnico, però, avrebbe rifiutato il ritorno a Napoli. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 febbraio 2021)hato un clamoroso retroscena sul. Sembrerebbe, infatti, che in seguito alla sconfitta rimediata contro il Verona dove i partenopei hanno perso 3-1, il presidente azzurro Aurelio DeavrebbeMaurizioper sostituire Gennaro Gattuso. Il tecnico, però, avrebbe rifiutato il ritorno a. SportFace.

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS Tensione in casa #Napoli: #ADL ha messo tutti nel mirino. #Gattuso e #Giuntoli non rinnoveranno… - easyjanjansen : RT @Network_Easy: ADL called Sarri?: According to Sportitalia, Napoli President Aurelio De Laurentiis called Maurizio Sarri after the Azzur… - Network_Easy : ADL called Sarri?: According to Sportitalia, Napoli President Aurelio De Laurentiis called Maurizio Sarri after the… - MarcoDiMaro : L'ultima 'ESCLUSIVA' di SportItalia sul Napoli è stata Milik alla Juve a 0. Il 9 gennaio. Ora hanno fatto uscire u… - sportface2016 : Secondo l'emittente, il presidente del #Napoli avrebbe contattato Maurizio #Sarri dopo la sconfitta rimediata contr… -