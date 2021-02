Napoli, festa in sede IV Municipalità con torta raffigurante Mussolini: è polemica (Di lunedì 1 febbraio 2021) Quarta Municipalità di Napoli: polemica per una torta raffigurante il volto di Benito Mussolini durante la festa di pensionamento di un dipendente comunale. Nico Pirozzi (saggista ed esperto in tematiche della Shoah): “Indignazione per il fatto che quel dolce sia stato donato da un rappresentante delle istituzioni”. È polemica sulla festa di commiato dal lavoro Leggi su 2anews (Di lunedì 1 febbraio 2021) Quartadiper unail volto di Benitodurante ladi pensionamento di un dipendente comunale. Nico Pirozzi (saggista ed esperto in tematiche della Shoah): “Indignazione per il fatto che quel dolce sia stato donato da un rappresentante delle istituzioni”. Èsulladi commiato dal lavoro

