Napoli | Alviti | “Discarica sociale a pochi passi dalla Procura e dal Palazzo di Giustizia”

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Adella Repubblica e daldi“depositano” un divano nell’indifferenza generale. Via Costantino Grimaldi è un’arteria trafficata e vitale per Giudici, avvocati, politici e forze dell’ordine ma nessuno osserva, guarda e agisce”. Ancora una volta il noto sindacalista napoletano Giuseppedenuncia una grave crisi di disagiodove a farla da padrone è l’inciviltà accompagnataindifferenza di chi è preposto a controllare il territorio e dare dignitàa luoghi che dovrebbero rappresentare la legalità e la. “Addirittura – incalza Giuseppe ...

Napoletano, classe '74, è esperto di arti marziali,ha ottenuto anche la medaglia d'argento al valor civile del Comune dinel 2006, per atti compiuti dal grande valore etico e sociale. ......- la dirigente dell'Istituto scolastico ha inviato le necessarie segnalazioni al Comune di- ... 'Troviamo sconcertante - ha spiegato Giuseppe, leader della Federazione Nazionale Lavoratori ...Napoli – “A pochi passi dalla Procura della Repubblica e dal Palazzo di Giustizia a Napoli “depositano” un divano nell’indifferenza generale. Via Costantino Grimaldi è un’arteria trafficata e vitale p ...Giuseppe Alviti, segretario del sindacato Guardie particolari giurate, è stato nominato responsabile nazionale Dipartimento Antimafia per la Federazione nazionale Lavoratori. «Ringrazio il Segretario ...