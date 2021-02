Nadia Toffa, i messaggi da brividi dopo anni che gelano il sangue (Di martedì 2 febbraio 2021) La morte della giornalista de ‘Le iene’ ha lasciato un grande vuoto non solo nei suoi colleghi ma anche nel pubblico che le ha sempre dato forza. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nadia Toffa (@NadiaToffa) Nadia Toffa purtroppo non ce l’ha fatta a vincere la sua battaglia contro il L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 2 febbraio 2021) La morte della giornalista de ‘Le iene’ ha lasciato un grande vuoto non solo nei suoi colleghi ma anche nel pubblico che le ha sempre dato forza. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@purtroppo non ce l’ha fatta a vincere la sua battaglia contro il L'articolo proviene da YesLife.it.

RonaldClarke : RT @ValerioLivia: 'Ho sempre creduto che la vita fosse disporre sul tavolo, nel miglior modo possibile, le carte che ti sei trovato in mano… - MomiraMonika : RT @ValerioLivia: 'Ho sempre creduto che la vita fosse disporre sul tavolo, nel miglior modo possibile, le carte che ti sei trovato in mano… - mirianagrassi1 : RT @ValerioLivia: 'Ho sempre creduto che la vita fosse disporre sul tavolo, nel miglior modo possibile, le carte che ti sei trovato in mano… - infoitcultura : Ramazzotti, il dolore per la scomparsa di Nadia Toffa non se ne va: il post - comemusica : RT @ValerioLivia: 'Ho sempre creduto che la vita fosse disporre sul tavolo, nel miglior modo possibile, le carte che ti sei trovato in mano… -