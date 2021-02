Myanmar, dopo il colpo di Stato arrestata la leader del governo: i dettagli (Di lunedì 1 febbraio 2021) Un’elezione fraudolenta quella avvenuta nel Myanmar che ha visto l’arresto della leader Aung San Sunn Kyi dopo il colpo di Stato dopo giorni di tensione tra esercito e governo si… Questo articolo è Stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 1 febbraio 2021) Un’elezione fraudolenta quella avvenuta nelche ha visto l’arresto dellaAung San Sunn Kyiildigiorni di tensione tra esercito esi… Questo articolo èpubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

sole24ore : Myanmar, Aung San Suu Kyi arrestata dai militari dopo un colpo di Stato. Tutti i poteri al capo dell’Esercito… - SkyTG24 : Dopo un colpo di Stato in #Myanmar è stata arrestata la leader del governo birmano, Aung San Suu Kyi… - limesonline : ???? Buongiorno, oggi iniziamo dal Myanmar. Dopo 10 anni di 'democrazia', con un colpo di Stato i militari hanno ripr… - Kocco_Fresco : Arrestata dopo il golpe in Myanmar Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace che chiede di non accettare il colpo… - tobiamc : RT @bendellavedova: Vicini ad Aung San Suu Kyi e a democratici Myanmar. Prima Presidente eletta, dopo anni di lotte e di detenzione, che pu… -