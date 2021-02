Myanmar, arrestata Aung San Suu Kyi (Di lunedì 1 febbraio 2021) La presidente del governo birmano Aung San Suu Kyi e altri esponenti dell’esecutivo sono stati arrestati dai militari. Lo ha riferito all’agenzia Afp un portavoce della Lega nazionale per la democrazia, il partito della leader politica premio Nobel per la Pace. La notizia ha fatto subito il giro del mondo e il corrispondente della Bbc per il Sud-est asiatico ha confermato la presenza di soldati per le strade della capitale Naypyitaw. Tutti i poteri sono stati trasferiti al generale Min Aung Hlaing, capo delle forze armate. E l’esercito ha proclamato lo stato di emergenza per un anno, con la presidenza ad interim affidata al generale Myint Swe, uno dei due vicepresidenti in carica. Aung San Suu Kyi sarebbe «detenuta a Naypyidaw, presumiamo che l’esercito stia organizzando un colpo di stato», ha detto la portavoce della Lega nazionale ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 1 febbraio 2021) La presidente del governo birmanoSan Suu Kyi e altri esponenti dell’esecutivo sono stati arrestati dai militari. Lo ha riferito all’agenzia Afp un portavoce della Lega nazionale per la democrazia, il partito della leader politica premio Nobel per la Pace. La notizia ha fatto subito il giro del mondo e il corrispondente della Bbc per il Sud-est asiatico ha confermato la presenza di soldati per le strade della capitale Naypyitaw. Tutti i poteri sono stati trasferiti al generale MinHlaing, capo delle forze armate. E l’esercito ha proclamato lo stato di emergenza per un anno, con la presidenza ad interim affidata al generale Myint Swe, uno dei due vicepresidenti in carica.San Suu Kyi sarebbe «detenuta a Naypyidaw, presumiamo che l’esercito stia organizzando un colpo di stato», ha detto la portavoce della Lega nazionale ...

