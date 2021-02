Myanmar | appelli a rispetto voto e rilascio Suu Kyi | le reazioni nel mondo Adnkronos 6

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 1 febbraio 2021) () – – RUSSIA: il Cremlino ha fatto sapere che “monitora con attenzione” la situazione e “valuta le informazioni”. Per il portavoce, Dmitry Peskov, è ”prematuro giungere a qualsiasi conclusione”.– TURCHIA: “forte condanna” anche dal ministero degli Esteri di Ankara dopo la “presa del potere” da parte dei militari. La Turchia di Recep Tayyip Erdogan si è detta contraria “a qualsiasi forma di golpe e intervento militare” e ha espresso timori per i Rohingya. “Speriamo che questo sviluppo preoccupante non peggiori la situazione dei Rohingya che vivono in condizioni dure in”, è scritto in una nota in cui si chiede ilimmediato delle persone arrestate e si afferma che deve riunirsi “il più presto possibile” il nuovo Parlamento scelto lo scorso novembre dalla “volontà libera” del popolo. L'articolo CalcioWeb.