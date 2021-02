Museo Ebraico, riapertura con biglietto ingresso ridotto (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma – Con il passaggio in zona gialla della regione Lazio, dopo tre mesi di chiusura causata dall’emergenza Coronavirus, il Museo Ebraico di Roma si prepara a riaprire le porte e far conoscere i tesori ebraici con nuove e vantaggiose iniziative. Il Mer, in accordo con le ultime disposizioni del DPCM e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza sanitaria, per il pubblico e per i lavoratori, con sanificazione e igienizzazione degli ambienti, garantendo il distanziamento sociale per i visitatori e il contingentamento degli ingressi per un massimo di 50 presenze complessive contemporaneamente, rimodula i giorni di apertura assicurando l’accesso dal lunedi’ al giovedi’ dalle ore 10 alle ore 16 e il venerdi’, dalle ore 9 alle ore 14. Il Museo Ebraico di Roma, considerato il difficile momento e consapevole dell’importanza ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma – Con il passaggio in zona gialla della regione Lazio, dopo tre mesi di chiusura causata dall’emergenza Coronavirus, ildi Roma si prepara a riaprire le porte e far conoscere i tesori ebraici con nuove e vantaggiose iniziative. Il Mer, in accordo con le ultime disposizioni del DPCM e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza sanitaria, per il pubblico e per i lavoratori, con sanificazione e igienizzazione degli ambienti, garantendo il distanziamento sociale per i visitatori e il contingentamento degli ingressi per un massimo di 50 presenze complessive contemporaneamente, rimodula i giorni di apertura assicurando l’accesso dal lunedi’ al giovedi’ dalle ore 10 alle ore 16 e il venerdi’, dalle ore 9 alle ore 14. Ildi Roma, considerato il difficile momento e consapevole dell’importanza ...

Ultime Notizie dalla rete : Museo Ebraico Giornata della Memoria, una sentita ricorrenza a Pescarolo ed Uniti

... hanno prestato la loro presenza il Sindaco di Malagnino Donato Losito, i Presidenti del Museo del ...del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei ...

Il Consiglio comunale di Senigallia ricorda le vittime dell'Olocausto

... che colpirono il popolo ebraico durante la seconda guerra mondiale ad opera dei regimi nazi - ... I Giusti, secondo quanto messo in rilievo dal Museo dell'Olocausto di Gerusalemme, lo Yad Vaschem, sono ...

Roma - Con il passaggio in zona gialla della regione Lazio, dopo tre mesi di chiusura causata dall'emergenza Coronavirus, il Museo Ebraico di Roma si ...

La Città del Tufo è protagonista in tv

pitigliano. Il paese è protagonista su TV2000, nella decima puntata della trasmissione Borghi d’Italia, in onda oggi, alle 14,25, e in replica domani 31 gennaio, alle 6,20, ma anche domenica 7 febbrai ...

